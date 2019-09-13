Bolu'da uyuşturucu operasyonları

Bolu'da jandarma tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Örencik ve Yuva köylerinde icra edilen arama faaliyetlerinde 42 uyuşturucu hap geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka uyuşturucu operasyonunda da istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Yuva köyünde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 3 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göynük ilçesine bağlı Susuz köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda da gözaltına alınan 2 şüphelinin Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan beldesinde bulunan evlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 700 gram kubar esrar bulundu, şüphelilerden biri çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.