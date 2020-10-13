Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada, daralı ağırlığı toplam 6 kilo 450 gram olan kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü M.K, gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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