Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede

04.11.2020 16:29
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede, System.String[]

BOLU'da, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adliyeye sevk edildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1.95 gram metamfetamin ve 0,17 gram esrar ele geçirildi. Y.C.A. (18), G.U.T. (18) ve F.Ç. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Üzerinde 3,16 gram esrar ele geçirilen B.A. (21) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede

Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede - Son Dakika


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