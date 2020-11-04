Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede

BOLU'da, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adliyeye sevk edildi. ?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1.95 gram metamfetamin ve 0,17 gram esrar ele geçirildi. Y.C.A. (18), G.U.T. (18) ve F.Ç. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Üzerinde 3,16 gram esrar ele geçirilen B.A. (21) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Son Dakika

ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum

İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu

Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak

Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü