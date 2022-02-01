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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

01.02.2022 10:57
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bolu'da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde imal edilen bir eve yaptıkları operasyonda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde imal edilen bir eve yaptıkları operasyonda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramalarda 4.63 gram esrar, 23.66 gram metamfetamin, 9 adet kenevir bitkisi, 9 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi, 92 adet klipsli şeffaf poşet, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan B. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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