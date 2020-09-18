Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, pet şişe içinde 31 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç içindeki 2 kişiden M.K. (45) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan M.K. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:01 - Kaynak: AA
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