Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Araç içindeki 2 kişiden M.K. (45) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Bolu 'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu