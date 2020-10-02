Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu