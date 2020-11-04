Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile cam aparat ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3'ü haklarında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika