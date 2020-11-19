Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Dörtdivan ilçesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bolu 'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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