Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Dörtdivan ilçesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram esrar ele geçiren ekiplerin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüphelinin çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
- Kaynak: AA
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