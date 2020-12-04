Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bolu'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta bulunan E.Ç. (23) ile S.T'nin (28) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 6,40 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 26 fişek bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.