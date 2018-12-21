Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

11 saat önce

Bolu'da düzenlenen operasyonda 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildi.

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bolu'da düzenlenen operasyonda 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta arama yapıldığı kaydedildi.

Yapılan uygulama sırasında durdurulan araçta bulunan T.E, (24) V.Y, (27) ve M.A.'nın (26) yapılan üst aramasında 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildiği aktarıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:02 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk Naylon Fatura ile Devleti Zarara Uğratan Şüphelilere Operasyon Düzenlendi FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı

Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:35:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]