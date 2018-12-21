Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu
'da düzenlenen operasyonda 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu
'nda durdurulan bir araçta arama yapıldığı kaydedildi.
Yapılan uygulama sırasında durdurulan araçta bulunan T.E, (24) V.Y, (27) ve M.A.'nın (26) yapılan üst aramasında 92,13 gram eroin ve bir adet şırınga ele geçirildiği aktarıldı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.