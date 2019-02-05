Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Bolu'da, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda, 38 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bolu'da, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda, 38 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 3 kişinin Paşaköy Mahallesi'nde uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları yer, drone ile tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, R.Y. (46), İ.A. (69) ve Ö.V'yi (38) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 38 kilogram uyuşturucu madde ile 69 parça uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ve 397 kilogram sıvı ve katı halde etken madde ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu madde üretimini içeren çeşitli formüllerin yer aldığı şema ve dokümanlar bulundu.

Şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlenen A.Ç'nin (37) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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