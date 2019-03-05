Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

32 dakika önce

Bolu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bolu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen N.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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