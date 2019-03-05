Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu
32 dakika önce
Bolu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Bolu
'da uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen N.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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