Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

50 dakika önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullandığı araçta 205 uyuşturucu hap ile 237 gram toz esrar ele geçirilen kişi tutuklandı.

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullandığı araçta 205 uyuşturucu hap ile 237 gram toz esrar ele geçirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gerede ilçesinde yaptıkları kontrolde şüpheli görülen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 205 uyuşturucu hap ile 237 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Adem K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:47 Kaynak: AA

Gerede, Bolu, Güncel
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