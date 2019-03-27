Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullandığı araçta 205 uyuşturucu hap ile 237 gram toz esrar ele geçirilen kişi tutuklandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullandığı araçta 205 uyuşturucu hap ile 237 gram toz esrar ele geçirilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gerede ilçesinde yaptıkları kontrolde şüpheli görülen bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 205 uyuşturucu hap ile 237 gram toz esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü Adem K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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