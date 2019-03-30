Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Bolu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, içinde bulundukları otomobilde 1 kilogram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Bolu
'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, içinde bulundukları otomobilde 1 kilogram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uyuşturucu madde uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Otomobil içinde yapılan aramada 1 kilogram skunk bulan polis ekipleri, araç sürücüsü A.B.T. (44) ile yanındaki Ş.G'yi (39) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, savcılık sorgularından sonra sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:07 Kaynak: AA
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