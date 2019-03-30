Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bolu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, içinde bulundukları otomobilde 1 kilogram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bolu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, içinde bulundukları otomobilde 1 kilogram skunk ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uyuşturucu madde uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Otomobil içinde yapılan aramada 1 kilogram skunk bulan polis ekipleri, araç sürücüsü A.B.T. (44) ile yanındaki Ş.G'yi (39) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, savcılık sorgularından sonra sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Dev Terör Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Ünlü Şarkıcı Aydilge, Uyuşturucu Karşıtı Konseriyle Alkış Topladı Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]