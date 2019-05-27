Bolu'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Bolu'da narkotik timleri tarafından yapılan kontrollerde bir otomobilin içerisinde uyuşturucu madde yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:08 Kaynak: AA
'da narkotik timleri tarafından yapılan kontrollerde bir otomobilin içerisinde uyuşturucu madde yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 61 gram skunk maddesi ve 93 adet ecstacy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan F.Ş. (37) ile E.E. (20) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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