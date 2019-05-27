Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Bolu'da narkotik timleri tarafından yapılan kontrollerde bir otomobilin içerisinde uyuşturucu madde yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bolu'da narkotik timleri tarafından yapılan kontrollerde bir otomobilin içerisinde uyuşturucu madde yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 61 gram skunk maddesi ve 93 adet ecstacy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan F.Ş. (37) ile E.E. (20) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:08 Kaynak: AA
Narkotik, Bolu, Güncel
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