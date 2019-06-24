Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

25 dakika önce

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi, araçtaki B.A. (21) ve A.B. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: AA
anadolu otoyolu, operasyon, uyuşturucu, bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gölcük Tabiat Parkı'nda 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:57:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]