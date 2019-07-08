Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu madde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu madde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte kuryelik yapan H.A'nın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
Polis ekiplerince H.A'nın evinde yapılan aramada, 1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda Hint keneviri bitkisi ve 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin evinde 12 adet 100 liralık sahte para, 1 tabanca fişeği ve 1 tüfek fişeği de bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine çıkartılan H.A'nın savcılık sorgusu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:41 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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