Bolu'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında E.B'nin (40) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ile 1 kilo 167 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı bir gemiye daha el koydu Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı