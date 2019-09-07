Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında E.B'nin (40) evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ile 1 kilo 167 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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