Bolu'da uyuşturucu operasyonu
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Bolu'da Narkotik Timler tarafından otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:36 Kaynak: AA
Bolu'da Narkotik Timler tarafından otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde uygulama yapan Narkotimler tarafından durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
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