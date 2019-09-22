Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

57 dakika önce

Bolu'da Narkotik Timler tarafından otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bolu'da Narkotik Timler tarafından otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde uygulama yapan Narkotimler tarafından durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.K. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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