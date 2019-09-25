Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu hap sattığı belirlenen Y.K. (22) ile ondan uyuşturucu hap satın aldığı belirlenen kişi suç üstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edilen Y.K.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.