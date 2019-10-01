Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Göynük ilçesine bağlı Yeniköy Köyü mevkinde bulunan ormanlık alanda 3 şüphelinin kenevir yetiştirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 233 kök kenevir, 500 gram kubar esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'sinin çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.