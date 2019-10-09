Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, şüpheli Muhammet Ş'nin (36) üzerinde ve araçta bir miktar uyuşturucu, 1 dijital terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Muhammet Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.