Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gerede İlçesi Ibrıcak mevkinde ormanlık alan içerisinde bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelinin ilçe merkezinde bulunan evi ile iş yerinde yapılan aramalarda 100 kök kenevir bitkisi, bin 250 gram kubar esrar maddesi ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirildiği kaydedildi.

Ekiplerin gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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