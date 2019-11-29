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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bolu'da, kullandığı araçta 9 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bolu'da, kullandığı araçta 9 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araç içinde yapılan aramada, otomobilin içinde 9 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen sürücü V.Ç. (27), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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