Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu Otoyolu'nda şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak K.A. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.