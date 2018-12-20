Bolu'da, Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
Bolu'da, narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 59 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu
'da, narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 59 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, uyuşturucu madde satıldığı iddia edilen otomobilde bulunan S.O.M. (29) ve E.A. (29) gözaltına alındı. Araç
içerisinde ve şahısların üst aramalarında yapılan aramalarda 59 gram esrar ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.O.M. ve E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:47 Kaynak: İHA
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