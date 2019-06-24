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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Bolu'da 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildiBOLU - Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bolu'da 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi
BOLU - Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan B.A. ve A.B.'nin tedirginliklerinden şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İşsiz olduğu öğrenilen B.A. ve İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenci olan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
Bolu, 3. Sayfa
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