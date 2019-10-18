Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

14 dakika önce

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Otomobilde zulalanmış 563 gram skunk yakalandıBOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563, 60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Otomobilde zulalanmış 563 gram skunk yakalandı

BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563, 60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, otomobil içerisine gizlenmiş halde 563,60 gram skunk ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.G. ve yolcu olarak bulunan Y.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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