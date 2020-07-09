Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde 5 saat arayla yaptıkları iki farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 572 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde 5 saat arayla yaptıkları iki farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 572 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bolu sınırlarına girdiğini belirlenen şüpheli araç ekipler tarafından TEM Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Oktay D. (21), M.D. (23), R.D. (26) ve Ç.A. (39) gözaltına alındı.


Ekiplerin yaklaşık 5 saat sonra TEM Otoyolu'nda yaptıkları başka bir uyuşturucu operasyonunda ise, Resul A. (51) isimli şahsın kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada Resul A.'nın elbiselerinin içine gizlediği 1 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Oktay D. ve Resul A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Araç, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:53 BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 02:34:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]