Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

09.03.2022 00:57
Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bolu'da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik şehir içinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 17 gram esrarla yakalanan E.K. (41) ve 5,5 gram metamfetaminle yakalanan M.Z.M. (33) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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