Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 81 gram skunk ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 81 gram skunk ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalık Köyü mevkiinde yapılan yol kontrolü uygulamasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan şahısların şüpheli hareketleri üzerine, ekipler narkotik köpeği ile araç ve şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 81 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Jandarma, Bolu, 3. Sayfa
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