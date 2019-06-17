Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 81 gram skunk ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 81 gram skunk ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Elmalık
Köyü mevkiinde yapılan yol kontrolü uygulamasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan şahısların şüpheli hareketleri üzerine, ekipler narkotik köpeği ile araç ve şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 81 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU
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