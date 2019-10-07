Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

44 dakika önce

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıBOLU - Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 132 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevkedildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 132 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile şüpheliler ve araçta arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. isimli şahsın üzerinden 2 parça halinde 2,20 gram metamfetamin maddesi ve içime hazır vaziyette tütünle karışık 1,80 gram esrar maddesi, T.D isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 lira para ve 1 adet 100 Dolar, V.K isimli şahsın üst aramasında 14 adet Lyrica hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise, 2 parça halinde 130,08 gram metamfetamin yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terörist başı Abdullah Öcalan'la aynı karede poz veren kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı 65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]