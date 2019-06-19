Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

30 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.'nin ev ve iş yerlerine eşzamanlı operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa
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