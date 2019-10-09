Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

40 dakika önce

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıBOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 19,55 gram skunk ve 3,12 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 19,55 gram skunk ve 3,12 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniye Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü Muhammet Şipal ve Kürşat Şipal'in hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıslar ve araçta arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda şahısların üzerinde, aracın çeşitli yerlerinde ve oyuncak plastik süs köpeği içerisine gizlenmiş 19,55 gram skunk, 3,12 gram metamfetamin, 26 adet fişek ve 2 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Muhammet Şipal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yolcu olarak bulunan Küşat Şipal ise, serbest bırakıldı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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