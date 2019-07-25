Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
1 saat önce
Bolu'da jandarma ekiplerinin 2 farklı bölgede yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerinin 2 farklı bölgede yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Mudurnu
ilçesine bağlı Taşkesti
beldesi ve D-100 Karayolu
Bolu Dağı mevkiilerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahsın ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 65 gram esrar, 26 adet uyuşturucu hap ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi şüpheli serbest bırakıldı. - BOLU
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