Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Bolu'da 13 kilo 450 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan karı koca adliyeye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:14 Kaynak: AA
Bolu'da 13 kilo 450 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan karı koca adliyeye gönderildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan çalışma kapsamında dün araçlarında 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan N.K. (28) ve eşi G.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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