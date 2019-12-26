Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada B.K. (49) ve İ.D. (19) isimli şahısların üzerinde 6,43 gram esrar yakalandı.

Uyuşturucuyu sattığı değerlendirilen H.Ç'yi (33) de gözaltına alan ekipler, şüphelinin evinde 52 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüphelilerden B.K. ile İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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