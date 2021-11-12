Bolu'da, uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay ve 25 bin lira ceza - Son Dakika

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda üst ve ev aramalarında eroin ve toprağa gömülü uyuşturucu haplarla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Durdurulan şüphelilerden S.Y. ve F.A.'nın üst ve evlerinde yapılan aramalarda 3.37 gram eroin, toprağa gömülü halde 234 adet uyuşturucu hap, 0.48 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 4 adet şırınga ele geçildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden S.Y., 'uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. F.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Fatih Acar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasını kabul etmeyen Fatih Acar savunmasında, "Ben asla satıcı olmadım. İçici biriyim. Bahçemdeki toprağa gömülü uyuşturucu maddeleri ise ileride ihtiyaç duyduğumda kullanmak için gömdüm. Kimseye uyuşturucu satmak niyetim olmadı" dedi.

Acar'ın savunmasının ardından mahkeme heyeti sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi. - BOLU