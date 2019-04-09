Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Uyuşturucu, Silah ve Kaçak İçki Operasyonu: 6 Gözaltı

Bolu'da, Uyuşturucu, Silah ve Kaçak İçki Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği 3 farklı operasyonda uyuşturucu madde, kaçak içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, Uyuşturucu, Silah ve Kaçak İçki Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği 3 farklı operasyonda uyuşturucu madde, kaçak içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Eskiçağa Köyü mevkiinde yol arama faaliyetleri kapsamında bir aracı durduran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada 30 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi Alaçam Mahallesi'nde bir evde kaçak ve bandrolsüz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, evde yapılan aramalarda 5 adet viski, 6 adet votka ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin Mengen İlçesi Kıyaslar Köyü'nde yaptıkları operasyonda ise, yol üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:08 Kaynak: İHA
Jandarma, Bolu, 3. Sayfa
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