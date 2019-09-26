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Bolu'da uyuşturucu ticareti davası

2 gün önce

Bolu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu'da uyuşturucu ticareti davası, System.String[]

Bolu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Selim Ç. ve Ferdi E, tutuksuz yargılanan M.A. ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ferdi E, rol, iftira sonucu tutuklandığını ileri sürdü.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenci olduğunu aktaran sanık Ferdi E, "Üzerime atılan iftira nedeniyle eğitimimden uzak kaldım. Ders kayıtları yapıldı. Okul açılacak ama tutuklu olduğum için okula gidemeyeceğim. Eğitimime devam etmek istiyorum. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

Sanık Selim Ç. de ailesinin İstanbul'da yaşadığını, iddianamede adı geçen A.Z. ile Ferdi E'yi Bolu'ya gelip gittiği dönemlerde tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyu uzun zamandır kullanırım. Genellikle kullandığım uyuşturucuları İstanbul'dan temin ederim. Etrafımdaki şahısların bir kısmı uyuşturucu kullandığımı bilir. Bu nedenle zaman zaman kendilerine vermemi de isterler. A Z. de bir ara bu şekilde talepte bulunmuştu. Ben de kendisine aldığım fiyat karşılığında 4 adet hap vermiştim. Yine Ferdi E. de benden birkaç kez hap istemişti. Ona da aynı şekilde kar amacı gütmeksizin hap vermiştim."

Selim Ç, Ferdi E'nin kendisinden aldığı uyuşturucu hapları başkasına verip vermediği konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirerek, "Bolu'da uyuşturucu kullanan genç sayısı çok fazla. Onlar M.A'ya sorarlarmış. O da bana sorardı. Ben de satmamak için yüksek fiyat verirdim. 20-30 liralık haplara 150- 200 lira fiyat vermişliğim vardır. Ancak M.A'nın satıp satmadığını da bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutusuz sanık M.A. ise uyuşturucu bağımlısı olmadığını savunarak, Selim Ç. ile 1-2 kez hap kullanmış olabileceğini söyledi.

Selim Ç'nin, Bolu'da çok fazla çevre sahibi olmadığı için birlikte zaman geçirdiklerini anlatan M.A, "Ona yardımcı olmak için yanında bulunurdum. Bu nedenle ona biraz borcum oluştu. Bu nedenle uyuşturucu temin etmek isteyenleri ona yönlendirirdim. Kendisinin uyuşturucu sattığını biliyordum. Fakat onun bu kişilere madde satıp satmadığını bilemiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına, tutuksuz sanık M.A'nın kuvvetli şüphe unsuru doğrultusunda tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.

Selim, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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