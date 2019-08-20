Bolu'da, uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
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Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
'da, jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu Elmalık
mevki'inde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin, Mengen
ilçesinde TAPDK
ruhsatı olmadığı halde sigara ve alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilen 3 işletmeye yapılan operasyonda 18 şişe rakı, 1 şişe viski, 7 şişe şarap, 675 şişe bira ve 17 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. - BOLU
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