Bolu'da uyuşturucuyla mücadele
1 saat önce
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde uyuşturucu madde yakalandı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:41 Kaynak: AA
'da jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde uyuşturucu madde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, D-100 kara yolunun Elmalık
köyü mevkinde yol kontrolünde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 81 gram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
Otomobilde bulunan 3 kişi hakkında yasal işlemin başlatıldığı kaydedildi.
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