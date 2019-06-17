Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucuyla mücadele
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Bolu'da uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde uyuşturucu madde yakalandı.

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde uyuşturucu madde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, D-100 kara yolunun Elmalık köyü mevkinde yol kontrolünde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 81 gram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
Otomobilde bulunan 3 kişi hakkında yasal işlemin başlatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Elmalık, Jandarma, Bolu, Güncel
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