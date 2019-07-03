Bolu'da uyuşturucuyla mücadele
1 saat önce
Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: AA
'da uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından D-100 kara yolunun kent merkezi yakınlarında yapılan kontrollerde, şüpheli görülen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 52 gram skunk ile 61 adet extacy hap ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü M.S. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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