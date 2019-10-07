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Bolu'da uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada bir otomobil durduruldu.

Aracın sürücüsü Y.C. ile otomobilde bulunan V.K. ve T.D'nin üst araması ve araçta, 4 parça halinde 130,28 gram metamfetamin maddesi, içime hazır vaziyette tütünle karışık 1,80 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanılan aparat, sahte olduğu değerlendirilen 3 adet 100 liralık banknot ile, 1 adet 100 dolar ve 14 adet lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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