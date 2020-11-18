Bolu'da uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Bolu'da NARKOTİM'ler tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve 234 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışma kapsamında S.Y. (27) ve F.A. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında ve F.A.'nin ikametinde yapılan aramada 2 parça halinde 48 gram metamfetamin, 2 parça halinde 3,37 gram eroin, 234 adet ecstacy hap, 1 adet Lyrica sentetik ecza, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet şırınga bulundu.

Uyusturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılan S.Y. serbest kalırken, F.A. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.