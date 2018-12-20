Bolu'da Uyuşturucuyla Mücadeleye Devam Ediliyor

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada S.O.M. (29) ve E.A (29), gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 59 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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