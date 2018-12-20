Son Dakika Haberleri: Bolu'da Uyuşturucuyla Mücadeleye Devam Ediliyor

Bolu'da Uyuşturucuyla Mücadeleye Devam Ediliyor

2 saat önce

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Uyuşturucuyla Mücadeleye Devam Ediliyor, System.String[]
Bolu'da uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada S.O.M. (29) ve E.A (29), gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 59 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:02 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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