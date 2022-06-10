Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

10.06.2022 11:42

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandıBOLU Bolu'da uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve hassas teraziyle yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

BOLU Bolu'da uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve hassas teraziyle yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, şüpheli hareketleri bulunan Ş.E.'yi durdurdu. Ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda içerisinde uyuşturucu madde bulunan ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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