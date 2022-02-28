Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

28.02.2022 11:46
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 56 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 56 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM'de kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin araçta bulunan R.B. (36), S.C. (30) ve D.K. (21) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

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TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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