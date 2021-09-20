Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Bolu'da yurda yasa dışı yollardan giren ve üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Bolu'da yurda yasa dışı yollardan giren ve üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 Afganistan uyruklunun bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve şüphelilerin birinde 420 uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden uyuşturucuyla yakalanan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan diğer düzensiz göçmen ile yanındaki temaslı şüpheli ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı, araç trafikten men edildi.

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