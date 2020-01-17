Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu şehir merkezinde bulunan bir apartta uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. A.Ç.K. (31) isimli şahsın kaldığı aparta yapılan operasyonda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç.K.'nın yapılan GBT sorgusunda, Eskişehir'de kaldığı cezaevinden firar ettiği ve kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.Ç.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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